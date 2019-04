Deputado Evander Vendramini quer desobstrução do trânsito aquaviário no Rio Negrinho

Evander encaminhou requerimento ao Imasul e ao Governo do Estado

Na sessão ordinária desta quarta-feira, 17, da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Evander Vendramini (PP) encaminhou requerimento ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) e ao Governo do Estado pedindo providências para a regularização do trânsito aquaviário no Rio Negrinho, afluente do Taquari.

De acordo com o parlamentar, o Imasul recebeu uma notícia de fato do Ministério Público Estadual (MPE) em março, na qual solicitava providências a respeito da obstrução da navegabilidade do rio que está ocasionando o isolamento de algumas comunidades ribeirinhas do Pantanal de Corumbá.

Após audiências para tratar do assunto, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e a Administração da Hidrovia do Rio Paraguai (Ahipar) disponibilizaram maquinário para os serviços de desobstrução. No entanto, o Imasul e o próprio Dnit não possuem técnicos capacitados para operar o rebocador, o que impede a realização do serviço.

“Recebi o vereador Chicão Viana, de Corumbá, que me informou sobre a situação. Vendo a necessidade de resolvermos logo esse problema que assola os ribeirinhos, solicito urgência para que o Governo do Estado e o Imasul intercedam o quanto antes para solucionarem essa questão”, ressaltou Evander.