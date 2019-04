Deputado Evander Vendramini pede subgrupamento dos Bombeiros em Corumbá

O documento foi encaminhado ao Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul

O deputado estadual Evander Vendramini (PP) apresentou requerimento na sessão ordinária desta quarta-feira, 10, em que solicita a instalação de um subgrupamento do Corpo de Bombeiros Militar na parte alta de Corumbá. Hoje o 3º Grupamento de Bombeiros, localizado no Bairro Universitário, do outro lado da cidade, é responsável pelos atendimentos não só em Corumbá como também em Ladário.

Conforme o parlamentar, a criação de um subgrupamento na região dará maior segurança aos moradores e comerciantes locais. “Estamos vendo diversos empreendimentos comerciais e residenciais sendo construídos na parte alta, causando a migração dos corumbaenses para aquela região. Como o batalhão está longe, existe a preocupação na demora do atendimento das ocorrências, o que pode trazer riscos ao meio ambiente e até à vida”, justificou Evander.

O documento foi encaminhado ao Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul e reforça a ofício anterior enviado pelo Gabinete do parlamentar.