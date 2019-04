Deputado Evander Vendramini pede criação da Casa do Ribeirinho em Corumbá

706 famílias, ou 2.724 pessoas, vivem em regiões ribeirinhas e necessitam de auxílio nas cheias

Na sessão ordinária desta terça-feira, 19, da Assembleia Legisltativa, o deputado estadual Evander Vendramini (PP) encaminhou pedido para criação da Casa do Ribeirinho em Corumbá. A solicitação foi encaminha ao governador Reinaldo Azambuja e ao prefeito de Corumbá, Marcelo Iunes, para que o Executivo faça um estudo de viabilidade técnico-financeira.

Conforme explicou o deputado, a Casa do Ribeirinho seria um local de trânsito para acolher as famílias que residem no baixo, médio e alto pantanal e que apresentam dificuldades econômicas para se manterem nos períodos de cheia. “Essa população ribeirinha enfrenta diversas dificuldades, como estradas intrafegáveis durante a cheia, que dificultam o escoamento da produção agrícola, e o êxodo dessa população, pois são obrigados a sair de suas casas devido às inundações na época das chuvas de verão”, informou Evander.

Entre os meses de outubro e março, são registradas chuvas intensas e volumosas, que causam alagamentos em todo o bioma pantaneiro. Algumas propriedades são afetadas pelas chuvas fortes e outras, também sofrem com as cheias dos rios. “Essa situação deixa as famílias ribeirinhas sem moradia, sem alimentos e sem locomoção. A assistência a essa gente é precária devido à distância do município às áreas rurais e ribeirinhas”, ressaltou o deputado.

Dados dão conta de que são 706 famílias, ou 2.724 pessoas, que vivem sobretudo na região às margens dos rios Paraguai, Taquari, Paraguai-Mirim, São Lourenço e Rio Negro. “Essa população precisa de um olhar diferenciado do poder público. Por isso, solicitei esse estudo para ver a possibilidade de oferecermos um apoio para eles”, finalizou o parlamentar.