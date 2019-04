Deputado Evander Vendramini pede asfalto na MS-244 entre Corguinho e distrito de Taboco

O deputado estadual Evander Vendramini (PP) encaminhou ao Governo do Estado e à Secretaria de Estado de Infraestrutura requerimento para pavimentação do trecho da MS-244, que liga o município de Corguinho ao distrito de Taboco. A solicitação foi lida na sessão legislativa desta quinta-feira, 11 de abril.

O trecho em questão mede cerca de 46 km e é utilizado para escoamento da produção leiteira. “A situação da rodovia é precária, ocasionando prejuízos e transtornos aos produtores rurais, moradores e turistas que por lá passam”, apontou Evander.

Conforme o deputado, o distrito de Taboco e a cidade de Corguinho possuem diversos atrativos ecológicos que podem se tornar potenciais turísticos para a região e para o Estado, fomentando a economia local. “Taboco é um lugar lindo, com natureza exuberante. Dentre seus atrativos, estão a Cachoeira do Salto, a Estátua do Cristo Redentor e o Porão do Jaú, que oferecem turismo de aventura e de contemplação que merecem ser conhecidos por todos. A pavimentação desse trecho trará ganhos econômicos à região”, ressaltou o parlamentar.