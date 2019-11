Deputado Evander Vendramini pede asfalto entre Corguinho e distrito de Taboco

Evander sugere que os recursos sejam disponibilizados por meio do orçamento do Fundersul, que previu para 2019 R$ 160 milhões para os municípios do Estado - Foto: ALMS

O deputado estadual Evander Vendramini (PP) solicitou à Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) e ao Governo do Estado a pavimentação asfáltica da Rodovia MS-244 até a MS-080. O trecho de aproximadamente 46 quilômetros liga o município de Corguinho ao distrito de Taboco. A solicitação reforça o ofício enviado em abril à Seinfra com o mesmo conteúdo.

Evander sugere que os recursos sejam disponibilizados por meio do orçamento do Fundersul, que previu para 2019 R$ 160 milhões para os municípios do Estado. “Trata-se de uma reivindicação justa da população, pois é uma importante via de escoamento da produção leiteira e única estrada que liga os moradores do Taboco a Corguinho”, apontou o parlamentar.

O deputado destaca que as condições atuais no trecho ocasionam transtornos e prejuízos aos produtores, caminhoneiros, turistas e demais usuários da rodovia. “Existe um tráfego intenso de caminhões e veículos, e o asfaltamento desse trecho evitará acidentes”, explicou Evander.