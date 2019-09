Deputado Evander Vendramini participa do Programa Vida Pública

O deputado estadual Evander Vendramini (PP) é o entrevistado desta edição do programa Vida Pública da TV Assembleia. Nascido na cidade de Monte Aprazível, interior de São Paulo, o parlamentar veio para o Mato Grosso do Sul juntamente com os pais e irmãos no ano de 1982. Em 1988 chegou a Corumbá, onde se estabeleceu como comerciante junto com seus familiares.

Evander Vendramini é casado com Regina Pannovitch, e tem dois filhos: Leonardo e Ludmylla. Sua trajetória política começou em seu primeiro mandato de vereador em 2005, sendo reeleito em 2008, 2012 e 2016. Também ocupou cargos importantes na Mesa Diretora do Legislativo corumbaense.

O programa Vida Pública, que traz a entrevista do parlamentar, estreia no dia 2 outubro, quarta-feira, a partir das 16h30, na TV Assembleia, e pelo canal da ALEMS no Youtube.