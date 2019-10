Deputado Evander Vendramini participa de reunião em Brasília

O encontro reuniu os presidentes e secretários-gerais regionais dos 27 diretórios estaduais

O deputado estadual e presidente regional do Partido Progressista (PP), Evander Vendramini, participou do Encontro da Nacional do PP na manhã desta quarta-feira, 30, em Brasília (DF). O encontro reuniu os presidentes e secretários-gerais regionais dos 27 diretórios estaduais. O objetivo foi traçar estratégias e definir metas para aporte e organização de ações para as eleições municipais de 2020.

Conforme Evander, a Nacional cobra de todos os diretórios regionais novos filiados em todos os municípios brasileiros. A meta é aumentar cerca de 11% dos filiados e, dentro desse número, que sejam ao menos 30% de mulheres. Outra exigência da Nacional é que o PP tenha chapa competitiva nos municípios, inclusive, com mulheres concorrendo. “É nossa intenção que as mulheres busquem espaço na política, não apenas concorrendo nas eleições, mas também vencendo e nos representando, para termos um partido forte também na questão da representatividade feminina”, afirmou o presidente regional.

Durante o encontro, Evander conversou com a presidente nacional do Movimento Mulher Progressista, a deputada federal piauiense Iracema Portella, que se prontificou a ajudar a fortalecer e incentivar a participação das sul-mato-grossenses. O parlamentar disse à deputada que vai nomear uma coordenadora no Estado para representar as mulheres no próximo Encontro Nacional da Mulher Progressista. “Esse evento é importante, porque qualifica essas mulheres para serem líderes eficientes, valorizando a atuação feminina na política. Junto com os demais membros, escolherei um nome para representar Mato Grosso do Sul”.

O parlamentar afirmou ainda que planeja intensificar as ações da Fundação Milton Campos, presidida pelo deputado federal Covatti Filho, do Rio Grande do Sul, no Estado. “A Fundação, que é vinculada ao PP, tem um importante papel na promoção de estudos, pesquisas, debates e cursos sobre a realidade brasileira, formando cidadãos conscientes e críticos. Quero levar para o MS os trabalhos desenvolvidos pela Fundação”, ressaltou.

Evander informou à Nacional que o evento regional de assinatura de novos filiados acontecerá no dia 22 de novembro na sede do partido em Campo Grande.