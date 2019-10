Deputado Evander solicita à SED cursos técnicos na Escola 2 de Setembro de Ladário

Durante a sessão legislativa desta terça-feira, 15, o deputado estadual Evander Vendramini (PP) apresentou requerimento para implantar cursos técnicos e profissionalizantes na Escola Estadual 2 de Setembro, no município de Ladário. O requerimento foi encaminhado à Secretaria de Estado de Educação (SED) e ao Governo do Estado.

De acordo com o parlamentar, a escola já possui toda a infraestrutura para abrigar cursos técnicos, entretanto, não está incluída no quadro de escolas que oferecem essa modalidade. “Ladário não possui centro de ensino estadual com cursos de qualificação técnica ou profissionalizante. Oferecer esses cursos dará oportunidade à população ladarense a ter seu próprio negócio ou poder se incluir no mercado de trabalho com mais qualificação”, apontou Evander.