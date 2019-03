Deputado Evander se preocupa com assoreamento no lago do Parque das Nações Indígenas

O lago apresenta início de assoreamento e, se não forem feitas obras de contenção, poderá causar impactos ambientais negativos

Durante a sessão parlamentar desta quinta-feira, 7, o deputado estadual Evander Vendramini (PP) solicitou que o Governo do Estado e a Secretaria de Estado de Estado de Governo e Gestão Estratégica viabilize obras públicas no lago do Parque das Nações Indígenas em Campo Grande. O lago apresenta início de assoreamento e, se não forem feitas obras de contenção, poderá causar impactos ambientais negativos.

O Parque das Nações Indígenas é um importante ponto turístico da Capital e também de Mato Grosso do Sul, e o lago localizado no parque é uma de suas atrações. “Tanto moradores que fazem caminhada como turistas que vão para conhecer o local visitam constantemente o parque e vislumbram a beleza do pôr-do-sol refletida no lago”, apontou.

Evander Vendramini justificou ainda a questão do impacto ambiental que o assoreamento poderá causar à fauna local. “Além disso, há o problema de reduzir a sustentabilidade com a escassez dos recursos naturais do lago, que servem de alimento para os animais nativos”, ressaltou o parlamentar.