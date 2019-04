Deputado Estadual Felipe Orro presta homenagem à ministra Tereza Cristina com "Troféu Celina Jallad"

O evento contou com a presença do governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, autoridades estaduais, nacionais e foi transmitido ao vivo para todo o País - Foto: Divulgação

O Sindicato Rural de Campo Grande promoveu nesta sexta-feira (5) o 32º Encontro de Tecnologias para o Agro e teve a participação do deputado estadual Felipe Orro, além do vice-ministro Luiz Antônio Nabhan Garcia - responsável pela Secretaria Especial de Assuntos Fundiários - e da ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Felipe aproveitou a ocasião para entregar à ministra, o Troféu Celina Jallad, comenda ofertada pela Assembleia Legislativa às mulheres de expressão no Estado, em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres.

“Por incompatibilidade em sua agenda, ela não pode estar presente no dia da solenidade. Portanto, em nome de todo o Mato Grosso do Sul, da Assembleia Legislativa e com muita satisfação, é que entregamos esta homenagem a nossa ministra, Tereza Cristina”, agraciou Felipe. Durante o Encontro, Nabahn Garcia discutiu questões fundiárias indígenas e reforma agrária. Lembrou que hoje no Brasil, existem 144 propriedades invadidas, sendo inaceitável e “uma vergonha”, ao parecer do vice-ministro que também é produtor rural.

“Propriedade precisa ser respeitada e nós estamos aqui para seguir o que a lei manda. Invasão de propriedade é crime. O Brasil é uma grande nação e as leis precisam ser respeitadas”, enfatiza Nabahn.

A ministra titular do Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), Tereza Cristina, destacou que existe uma ansiedade da classe rural sobre o governo atual em resolver os impasses causados aos produtores rurais na questão indígena. “É um sentimento geral, mas nós temos leis e regras a serem seguidas e isso não pode ser resolvido em uma canetada. Estamos dando andamento a projetos importantes, como a Medida Provisória 870 que ainda vai passar pelo Congresso Federal, mas que pode avançar essa questão”.

O evento contou com a presença do governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, autoridades estaduais, nacionais e foi transmitido ao vivo para todo o País.