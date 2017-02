Deputado encaminha ao governo do Estado pedidos que beneficiarão os municípios de Camapuã, Caracol e São Gabriel do Oeste

O deputado estadual e presidente da Assembleia da Legislativa, Junior Mochi (PMDB), encaminhou três indicações, que, se atendidas, beneficiarão os municípios de Camapuã, Caracol e São Gabriel do Oeste.

Em atendimento à solicitação da vereadora Drª Marcia, do município de Camapuã, o deputado encaminhou indicação ao secretário de Estado da Casa Civil, Sérgio de Paula, e ao secretário de Estado de Infraestrutura, Ednei Marcelo Miglioli, solicitando serviços de cascalhamento, patrolamento, recuperação e manutenção de todas as estradas estaduais e rurais que dão acesso ao município.

Conforme justificativa, a recuperação e manutenção dessas vias, contribuirão com a economia regional, pois são utilizadas para escoamento da produção agropecuária de pequenos, médios e grandes produtores.

Em atendimento ao vereador Júlio César de Assis T. Campos, do município de Caracol, Mochi encaminhou pedido ao Senador Waldemir Moka e à Senadora Simone Tebet, solicitando a destinação de recursos, ao Orçamento da União, para a reforma completa do Hospital Rita Antônia Maciel Godoy.

De acordo com informações encaminhadas ao gabinete do deputado, a unidade hospitalar é o único local público da cidade e atende a população do município e da região, necessitando da reforma para continuar garantindo o funcionamento e prestando um serviço de qualidade para toda a comunidade.

Se atendida a solicitação, a Escola Estadual Bernadindo Ferreira da Cunha do município de São Gabriel do Oeste, poderá receber a instalação de um novo transformador de energia, solucionando os problemas de oscilação de queda de energia e possibilitando a instalação de aparelhos de ar-condicionado na instituição. O pedido da instalação do transformador foi encaminhado ao secretário de Estado da Casa Civil, Sérgio de Paula, e à secretária de Estado de Educação, Maria Cecilia Amendola da Motta.

