Deputado Elizeu Dionizio vota pela aprovação da Reforma Trabalhista

O deputado federal Elizeu Dionizio (PSDB/MS) votou na tarde de ontem (25) pela aprovação da Reforma Trabalhista na Comissão Especial que apreciou a matéria. Foram 27 a favor e 10 contrários ao Projeto de Lei 6787/2016. O texto deve ser votado hoje no plenário da Câmara dos Deputados.

"A Reforma Trabalhista reformula as relações entre empregados e patrões, modernizando-as com objetivo de criar mais empregos, tirar trabalhadores da informalidade e fazer a economia crescer. Esse é o caso do trabalho intermitente, que é exercido por profissionais que trabalham por diárias, como domésticas e garçons. Estes trabalhadores vão poder exercer a atividade com contrato de trabalho por prazo indeterminado, sendo acionados quando houver demanda. O melhor é que passará a ter todos os direitos trabalhistas e a proteção previdenciária. Hoje, são milhões que estão na informalidade nestas atividades e em tantas outras", enfatizou Dionizio, logo após aprovação da matéria.

Outros exemplos da modernização na relação de trabalho citados pelo parlamentar são a possibilidade do trabalho a tempo parcial, com limite de 30 horas semanais, que vai beneficiar jovens que estão na escola e idosos que querem trabalhar meio expediente; e a garantia dos mesmos direitos dos empregados da empresa aos terceirizados.

Durante a votação, o deputado enfatizou que a Reforma Trabalhista "moderniza uma legislação ultrapassada. Quem está perdendo não são os trabalhadores, são os pseudos representantes destes trabalhadores: os sindicatos", citando que o relator chegou a ser procurado por lideranças dos trabalhadores para negociar a manutenção do imposto sindical, que a Reforma acaba com a obrigação de ser paga. "Se vossa excelência mantivesse o imposto sindical, eles (sindicatos) não fariam resistência. Este é um fato claro de que o texto não é ruim para o trabalhador", enfatizou Dionizio.

O parlamentar sul-mato-grossense também destacou que as pessoas "que estão falando contra a modernização, no meu Estado, Mato Grosso do Sul, 100% delas estão nas listas da Odebrecht, da Lava Jato, estão denunciados. Agora, eles estão querendo confundir o trabalhador ao dizer que o problema que eles criaram roubando do povo brasileiro, nós estamos usurpando-os com a Reforma Trabalhista. Não é verdade! Nós estamos querendo modernizar a legislação para que o trabalhador tenha o seu bem maior, que é o trabalho".

Veja Também

Comentários