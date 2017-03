Deputado Elizeu Dionizio reafirma que vota contra a Reforma da Previdência apresentada pelo Governo Federal

O deputado federal Elizeu Dionizio (PSDB/MS) reafirmou na tarde de hoje (29/03), no plenário da Câmara dos Deputados, que é contrário à Reforma da Previdência (PEC 287/16) apresentada pelo Governo federal. O parlamentar sul-mato-grossense cobrou a reformulação das regras de transição e a redução no tempo de contribuição para o trabalhador ter direito a benefício social.

“Aproveito esta oportunidade para deixar claro a todos que querem descontruir nossa imagem no Estado que somos contra, desde o começo, o projeto apresentado pelo Governo. Estamos fazendo a discussão com todas as classes por considerar que não é exequível que seja obrigatório ter 49 anos de recolhimento mais 65 anos de idade. Tenho certeza que ninguém, em sã consciência, entenda que isso é factível”, disse Dionizio, enfatizando que conversou com representantes a segurança pública e também com outros segmentos da administração pública, mostrando sua insatisfação com o texto ao destacar que é necessário analisar os regimes especiais, e que “o período de transição não ficou claro. Não tem como a pessoa adquirir o benefício pela idade, tem de ser pelo tempo de recolhimento, só a idade não dá benefício para ninguém, o que dá é o tempo de recolhimento”.

Ao finalizar seu pronunciamento, o parlamentar sul-mato-grossense reforçou: “Estou me posicionando de uma forma clara, transparente para que não paire mais dúvidas sobre o meu posicionamento. Sou contra este projeto para que possamos fazer debate de uma forma mais tranquila”.

