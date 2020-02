Deputado Eduardo Rocha é o novo vice-líder do governo de MS na Assembleia Legislativa

O deputado estadual Eduardo Rocha, passou a ser, a partir desta terça-feira (11), o novo vice-líder do governo dentro da ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul). Esta é mais uma função assumida pelo paramentar, já que desde o ano passado passou a ser o vice-presidente da Casa de Leis.

Esta é a primeira vez que Eduardo Rocha assume esta função, onde cabe a ele, juntamente com o colega de plenário, Gerson Claro, que assumiu como líder do governo, explicar e justificar os assuntos e projetos que envolvam o executivo estadual, sob o comando do governador Reinaldo Azambuja.

Eduardo Rocha disse ter ficado feliz em ter seu nome lembrado e pelo consenso para assumir, mas que está ciente que não é uma função fácil. “Em tempos difíceis como vivemos de modo geral, sabemos que muitas vezes teremos que lidar com temas difíceis e impopulares, mas necessários. Eu e o deputado Gerson Claro, vamos atuar com muita responsabilidade e diálogo”, declarou o vice-líder.

Ambos ficam com esta função neste ano de 2020, mas podem continuar, desde que seja consenso.