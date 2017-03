Deputado é elogiado em plenário por abrir mão de aposentadoria de deputado federal

Na época, João Grandão, com 34 anos de contribuição previdenciária como bancário, poderia ter acesso às facilidades do antigo Instituto de Previdência dos Congressistas (IPC) e se aposentar com salário de ex-deputado federal / Divulgação/Assessoria

Durante contundente pronunciamento contrário à Reforma da Previdência em sessão desta quinta-feira (16), o deputado João Grandão foi interpelado por colegas da Casa de Leis, que destacaram sua propriedade para falar sobre o assunto ao relembrar sua atitude de abrir mão do direito de aposentadoria parlamentar quando ainda era deputado federal, cargo que ocupou em duas oportunidades, de 1999 a 2007, no Congresso Nacional.

Na época, João Grandão, com 34 anos de contribuição previdenciária como bancário, poderia ter acesso às facilidades do antigo Instituto de Previdência dos Congressistas (IPC) e se aposentar com salário de ex-deputado federal, mas optou por continuar recolhendo sua contribuição pelo INSS.

“O senhor tem autoridade moral para discutir sobre a Reforma da Previdência, deputado João Grandão, pois não fez uso de algo que poderia até ser legal, mas é imoral, afinal de contas há casos de deputados federais que trabalharam muito menos do que o senhor e se aposentaram com um salário fora da realidade brasileira”, destacou o deputado Amarildo Cruz (PT).

Com plano de previdência próprio, ex-senadores e ex-deputados recebem, em média, R$ 14,1 mil por mês, enquanto no INSS esse número é de R$ 1.862. A União gasta todo ano R$ 164 milhões para pagar 1.170 aposentadorias e pensões para ex-deputados federais, ex-senadores e dependentes de ex-congressistas. O valor equivale ao que é despendido para bancar a aposentadoria de 6.780 pessoas com o benefício médio do INSS, de R$ 1.862.

Na ausência dos demais deputados da Mesa Diretora da Casa de Leis, o deputado estadual Paulo Siufi (PMDB) assumiu a presidência da sessão e aproveitou a ocasião para, em nome da Mesa, reforçar os elogios à decisão do deputado João Grandão.

“Vossa Excelência dá exemplo de honra e prova que tem estatura moral. Sou cada vez mais admirador da sua pessoa, da sua humildade, simplicidade e honestidade”, disse o peemedebista.

