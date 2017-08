Deputado do PMDB que deu parecer contra Temer acerta filiação ao Podemos

O deputado Sérgio Zveiter (PMDB-RJ) acertou sua filiação ao Podemos. Ele estava desconfortável no PMDB desde que apresentou parecer recomendando a aceitação da denúncia por corrupção passiva contra o presidente Michel Temer, durante a votação do procedimento na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara.

O relatório, porém, acabou rejeitado pelo colegiado, que aprovou parecer alternativo do deputado Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG) pela rejeição da denúncia. A data da migração de Zveiter ao Podemos dependerá da reação do PMDB ao fato de o deputado ter votado pela abertura de investigação contra Temer tanto na CCJ quanto no plenário da Câmara nesta quarta-feira, 2.

Se a sigla expulsar Zveiter, ele assinará a ficha de filiação no dia seguinte. Caso contrário, vai esperar a janela para troca de partido sem risco de ter o mandato questionado na Justiça. A próxima janela está prevista para março de 2018, mas poderá ser antecipada para outubro na votação da reforma política.

Além de Zveiter, o Podemos deve receber outros parlamentares durante a janela partidária, entre eles, o deputado Cícero Almeida (AL). Ex-prefeito de Maceió por dois mandatos, o parlamentar alagoano é aliado do senador Renan Calheiros (PMDB-AL). Desde que deixou a presidência do Senado, em janeiro deste ano, Renan tem disparado duras críticas contra governo Temer.

