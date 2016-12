Deputado do PMDB presta contas do mandato de 2016 à população

Desde 2007, primeiro ano do seu mandato como deputado estadual, Marcio Fernandes que também é faixa preta no judô, criou o projeto social “Judô Nota Dez” / Assessoria

Nesta quarta-feira (21), o deputado Marcio Fernandes (PMDB), fez uma retrospectiva das realizações no seu mandato em 2016, como a apresentação de 11 projetos de lei, cerca de 140 indicações e R$1,5 milhão que foram distribuídas em 33 emendas parlamentares que irão beneficiar a capital e outros 22 municípios do interior.

Entre os projetos de lei apresentados, o parlamentar destacou a Lei Nº 4.920, que restringe a comercialização de benzina, éter, tíner, clorofórmio, acetona e "anti-respingo de solda sem silicone”, essas substâncias citadas em conjunto, viram uma droga chamada “Loló”, o antigo “Lança Perfume”.

“Todas as nossas leis são planejadas a partir do nosso relacionamento com as pessoas no dia a dia, tanto da capital quanto interior. Esta em especial, tem a intenção de conter o aumento da utilização desse entorpecente, que tem levado tantos jovens a se enganarem com o efeito de bem-estar momentâneo, sem lembrarem do risco, que pode levar ao coma, e até a morte”, explica Marcio Fernandes.

Além dos efeitos, o deputado destacou que este é um dos primeiros passos para se tornar um viciado, e se envolver com drogas cada vez mais fortes. Segundo o site Antidrogas, solventes e inalantes estão na segunda posição, como o tipo de droga mais utilizada no Brasil.

Indicação

Através das indicações, o deputado Marcio Fernandes conseguiu atender algumas reivindicações da população, entre as atendidas, está a pavimentação asfáltica da MS-258, no trecho que liga a BR-060 (Sidrolândia) à BR-163 (Distrito de Anhanduí), também o cascalhamento na rua Jandaia do Sul, no Jardim São Conrado, na capital, entre outras conquistas.

Emendas

Foram beneficiados com emenda parlamentar, 22 municípios do interior e a capital, onde destinou climatizadores para o Educandário Getúlio Vargas, reforma da Escola Estadual Dolor de Andrade, além da emenda coletiva para o Hospital do Câncer, Maternidade Cândido Mariano e Santa Casa de Campo Grande.

Projeto Social

Desde 2007, primeiro ano do seu mandato como deputado estadual, Marcio Fernandes que também é faixa preta no judô, criou o projeto social “Judô Nota Dez”, que atualmente atende cerca de 5 mil crianças e adolescentes com aulas gratuitas de judô nos 54 polos em Mato Grosso do Sul.

Veja Também

Comentários