Deputado do PMDB cobra manifestação do STF sobre investigações envolvendo Temer

O deputado Mauro Pereira (PMDB-RS) cobrou na manhã desta quinta-feira, 18, que o Supremo Tribunal Federal (STF) se manifeste sobre as investigações em curso envolvendo o presidente Michel Temer. Pereira ressaltou que o silêncio dos investigadores nesse momento gera instabilidade. "O que precisa para poder ter segurança é o STF se manifestar", defendeu.

O peemedebista disse confiar em Temer. "Conheço muito bem o presidente, não tenho dúvida nenhuma que se, no íntimo, ele souber que houve falha, ele vai tomar as devidas providências", disse o aliado. Pereira é vizinho de gabinete do deputado Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR), onde a Polícia Federal cumpre mandado de busca e apreensão nesta manhã.

O deputado gaúcho disse ainda que, diante das revelações de quarta-feira, 17, "deputados e senadores não sabem para onde vão".

O peemedebista lamentou o fato de esses acontecimentos virem à tona no momento em que a economia do País estava em processo de retomada e que os projetos do governo estavam sendo aprovados. Ele disse que quem investe no Brasil hoje precisa de segurança para continuar acreditando no País, por isso, segundo ele, é importante que o Supremo se manifeste.

