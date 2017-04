Deputado discute com a Associação fortalecimento da produção de alimentos orgânicos em MS

Renato Câmara reunido com diretores da Apoms em Dourados e com o secretário Landimark / Divulgação

“Precisamos desenvolver a especialidade, focar no topo da pirâmide. Esse é o caminho para a agricultura familiar e para a produção do alimento orgânico”, afirmou o deputado estadual Renato Câmara (PMDB) na tarde da última e sexta-feira (31), em reunião com a diretoria da Apoms (Associação de Produtores Orgânicos de Mato Grosso do Sul).

A reunião aconteceu na unidade de processamento e distribuição da produção, que a associação construiu em Dourados, na Rua Mozart Calheiros (W5), na estrutura de barracão cedido por comodato pela Prefeitura. Participou também o secretário de Agricultura Familiar e Economia Solidária de Dourados, Landimark Ferreira Rios.

Renato discutiu com o presidente da Apoms, Raimundo Tomonari Hossi, com o ex-presidente Olácio Komori e outros diretores estratégias para fortalecer a associação e a produção familiar, com foco especialmente no orgânico e agroecológico, em toda a Grande Dourados e Cone Sul do Estado. A associação reúne centenas de produtores de 12 municípios, organizados em 23 grupos.

Na opinião do deputado, para o pequeno produtor não é interessante querer competir com o produtor profissional, mas sim focar no que exige mão de obra especializada. “Cresce o mercado para a produção do produto saudável, do produto ecologicamente correto”, explica Renato, citando como exemplo o caso do famoso chef de cozinha de São Paulo, dono do Restaurante D.O.M, Alex Atala, que busca ingredientes naturais para seus pratos em pequenas comunidades do Brasil.

O deputado se colocou à disposição dos diretores da Apoms para ajudar criar o plano de negócios da associação, que apontará as linhas viáveis de investimento, os sistemas de produção, o planejamento e as ações de mercado. Renato é técnico em agropecuária formado pela Fundação Bradesco, em Bodoquena; engenheiro agrônomo formado em Dourados na UFMS (hoje UFGD); especializou-se em administração de empresas pela Universidade de Guarulhos (SP); é mestre em Produção e Gestão Agroindustrial pela Uniderp e fez o curso de Consultoria Rural da Lincoln University, da Nova Zelândia, através da Universidade de Viçosa (MG).

Com o plano de negócios em mãos Renato se propõe a ajudar a viabilizar recursos no Governo do Estado e no governo Federal para equipar o centro de distribuição da Apoms em Dourados, investir na produção, na capacitação e assistência técnica. “Esse plano vai apontar o caminho e nós vamos trabalhar para realizar os objetivos traçados”, afirma o deputado. “Essa é a minha área de formação e a produção de alimentos está diretamente ligada diretamente à melhoria da qualidade de vida das pessoas. Contem comigo nesse projeto”, afirmou o deputado.

Veja Também

Comentários