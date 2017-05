Deputado defende sinalização impactante para alertar motoristas nas rodovias

Como forma de chamar a atenção de motoristas que dirigem em alta velocidades nas principais rodovias de Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Lidio Lopes (PEN) sugeriu na manhã desta quinta-feira (11) ao diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito ( Detran/MS), Gerson Claro, que seja feita uma mais sinalização impactante para reduzir os índices de acidentes que têm ceifado vidas nas vias públicas estaduais.

Segundo o deputado a atenção maior deve ser dispensada aos veículos novos, já que estes apresentam velocidades que beiram a 200k/h. "Esses veículos muitas vezes apresentam velocidade máxima além da permitida nas rodovias. É preciso colocar placas que causem impacto nesse cidadão que dirige em alta velocidade, e que sejam luminosas para que atinjam os motoristas que trafegam principalmente a noite”, disse.

O pronunciamento de Lidio Lopes deu-se durante as explicações do diretor-presidente do Detran/MS sobre a importância movimento Maio Amarelo no estado. Na Capital, o início do movimento ocorreu no dia 04 deste mês com o tema “Minha Escolha Faz a Diferença”. O amarelo é uma alusão ao significado da cor no semáforo: atenção. A ação tornou-se mundial e visa conscientizar motoristas, pedestres, motociclistas e ciclistas sobre seu papel no trânsito. De acordo com Gerson Claro, o intuito da campanha é promover uma reflexão sobre a conduto de cada um que utiliza as vias públicas de Mato Grosso do Sul. “De 2013 a 2015, foram R$ 50 bilhões gastos com acidentes de trânsito e somente em Campo Grande, na Santa Casa, temos seis mil pessoas acidentadas todos os anos, sendo que a maioria passa por duas ou mais cirurgias", disse, o diretor, lembrando que 90% dos casos de acidentes ocorridos apresentaram falhas humanas.

