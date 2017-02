Deputado defende pagamento do adicional de fronteira para policiais federais e fiscais da receita e do trabalho

O deputado federal Elizeu Dionizio (PSDB/MS) solicitou na tarde de hoje (08) o empenho do ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, para que atue na regulamentação do pagamento do adicional de fronteira / Divulgação/Assessoria

Para assegurar uma contrapartida financeira em virtude do risco de exercer suas atividades na divisa do Brasil com outros países sul-americanos, o deputado federal Elizeu Dionizio (PSDB/MS) solicitou na tarde de hoje (08) o empenho do ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, para que atue na regulamentação do pagamento do adicional de fronteira aos policiais federais, policiais rodoviários federais, fiscais da Receita Federal e do Ministério do Trabalho.

Este adicional por trabalho em zonas de fronteira está previsto na Lei 12.855/13, mas a própria norma estabelece que seu pagamento dependerá de regulamentação por parte do Poder Executivo. E isso ainda não foi feito, o que impede que a União pague o acréscimo.

Na reunião, o parlamentar sul-mato-grossense enfatizou que “estas categorias trabalham sob grande tensão na fronteira em virtude do contrabando e tráfico que ali existem, como demonstram as apreensões recordes que são feitas ano após ano. O adicional além de incentivar outros profissionais a exercerem suas funções na fronteira, é importante como estímulo profissional pois representa a valorização do trabalho executado”.

Além do deputado Elizeu Dionizio, estiveram presentes na reunião com o ministro o Superintendente Regional do Trabalho do Mato Grosso do Sul, Wladimir Struck e representantes dos policiais rodoviários federais, entre eles Deolindo Paulo Carniel, presidente da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais (FENAPRF).

