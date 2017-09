Deputado critica cortes federais para áreas sociais e agricultura familiar

Áreas que garantem acesso a benefícios e fortalecimento de direitos, a Assistência Social e a Agricultura Familiar, sofreram uma série de cortes de recursos, por parte do Governo Federal, alvo de críticas do deputado estadual João Grandão (PT), em discurso na tribuna nesta quarta-feira (13), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

Dados apresentados pelo deputado mostram que o Conselho Nacional de Assistência Social havia aprovado em julho deste ano uma proposta orçamentária no valor de R$ 59 bilhões para prover as ações, porém o Ministério do Planejamento estabeleceu o limite de R$ 900 milhões em gastos para toda a rede de serviços e programas e ao final aprovou a liberação de R$ 78 milhões, bem abaixo do previsto. Com isso, ao Ministério do Desenvolvimento Social foram disponibilizados R$ 400 milhões em recursos para 2018.

“São mais de 30 milhões de famílias atendidas em todo o país, mais 70 mil pessoas em situação de acolhimento e proteção. O impacto a elas será muito grande. Houve redução de 11% ao Bolsa Família. Isso tudo foi um golpe contra a população brasileira, especialmente para quem vive diariamente as consequências da desigualdade e violações de direitos”, lamentou João Grandão.

O deputado ainda criticou os cortes à Agricultura Familiar e às políticas para a Reforma Agrária. “O desmantelamento começou com a extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário e torná-lo uma secretaria. Investir nessas áreas é investir na vida. Mais de 70% dos alimentos que comemos são advindas desses setores, que geram inclusão social e melhoram a vida de quem precisa hoje. Se não agirmos e lutarmos, não vamos melhorar isso”, destacou João Grandão.

O deputado Pedro Kemp (PT) concordou. “Esses cortes comprometem as ações em todo o país, pois são recursos que vão atender pessoas em situação de vulnerabilidade social”, disse. Professor Rinaldo (PSDB) apoiou. “Essa luta é muito importante, pois quando há cortes enfrenta-se uma realidade de dificuldade, mais do que já está”. Paulo Corrêa também acrescentou. “O Governo Federal precisa, urgentemente, investir em uma logística para atender os pequenos produtores”.

Na terça-feira (12/9), os deputados membros da Frente Parlamentar em Defesa da Assistência Social se reuniram na Casa de Leis e elaboraram um documento assinado por 15 entidades para enviar ao Congresso Federal e ao Ministério do Desenvolvimento Social protestando contra o corte de recursos. O deputado João Grandão, que coordena a Frente, pediu apoio para que todos os deputados também assinem o documento, antes do envio.

Veja Também

Comentários