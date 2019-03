Deputado Coronel David reivindica por qualidade de vida e segurança a moradores da Capital

ESPORTE Quatro duplas perdem e Brasil fica fora da etapa de Doha do vôlei de praia

GERAL Pai de Bernardo aponta madrasta e amiga como autoras do crime

ESPORTE Com patrocínio renovado, Gabriel Medina se mostra animado para a temporada

Enquete

Recentemente a cientista política e especialista em segurança pública Ilona Szabó foi demitida de seu cargo por posicionamentos "incompatíveis com o governo", entre eles a legalização do aborto. Você é a favor da legalização do aborto?

Sim Não Votar Resultados