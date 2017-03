Deputado cobra informações sobre repasses para hospital de Sidrolândia

O deputado estadual Amarildo Cruz (PT) encaminhou hoje (16) requerimento ao Governo do Estado solicitando, no prazo de 72 horas, informações sobre repasses para o Hospital de Sidrolândia Elmíria Silvério Barbosa / Divulgação/Assessoria

O deputado estadual Amarildo Cruz (PT) encaminhou hoje (16) requerimento ao Governo do Estado solicitando, no prazo de 72 horas, informações sobre repasses para o Hospital de Sidrolândia Elmíria Silvério Barbosa.

No documento, o parlamentar questiona há quanto tempo o Governo do Estado não efetua o repasse de mais de R$ 50 mil para a entidade, e se caso seja confirmado o não pagamento, qual a previsão de regularização.

Também questiona se os R$ 250 mil oriundos da Caravana da Saúde já foram repassados ao hospital, e se caso não ainda não tenha ocorrido o repasse dos valores, favor indicar o prazo previsto para regularização do mesmo.

Além disso, questiona se no convênio com o Hospital Elmíria Silvério Barbosa para manutenção do Centro de Parto Normal foi firmado um repasse cuja importância total é de R$ 125 mil. Caso não tenha sido honrado o repasse, indicar prazo previsto para regularização.

Conforme o deputado Amarildo Cruz, o não pagamento do convênio coloca em risco a saúde de toda à população de Sidrolândia. “Saúde é prioridade para as pessoas e também deve ser para os governos. Diariamente centenas de pessoas procuram ajuda médica no município. O não pagamento dos repasses é muito prejudicial e coloca m risco o funcionamento do local e a qualidade do atendimento”, finalizou.

Além do governador Reinaldo Azambuja, o requerimento foi encaminhado ao Secretário de Estado de Saúde, Nelson Barbosa Tavares.

Veja Também

Comentários