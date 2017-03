Deputado cobra informações sobre indenizações pagas pela Companhia Energética de São Paulo

O deputado estadual Amarildo Cruz (PT) encaminhou hoje (22) requerimento ao Governo do Estado solicitando informações sobre o processo de negociação e indenização a Mato Grosso do Sul e aos municípios de Brasilândia, Três Lagoas, Bataguassu, Santa Rita do Pardo, Anaurilândia, Batayporã e Selvíria, junto à Companhia Energética de São Paulo (CESP).

A indenização é devido aos danos causados pela construção da Usina Hidrelétrica de Porto Primavera. A obra causou graves impactos ambientais e sociais na região dos municípios afetados. O Estado já foi indenizado em outras duas oportunidades, ocasião em que a Assembleia Legislativa teve um papel fundamental, fazendo uma articulação entre o governo, Ministério Público Estadual e a CESP.

No documento, o parlamentar solicita que a resposta deverá conter documentos comprobatórios do atual estágio das negociações e das indenizações já pagas. “O requerimento foi solicitado pelos vereadores de Santa Rita do Pardo, um dos municípios afetados com a construção da usina. É preciso agilidade para a conclusão desse processo. Temos que ser rápidos pela necessidade de indenizar esses municípios prejudicados”, salientou.