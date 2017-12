Deputado Carlos Marun assumirá Secretaria de Governo

O Palácio do Planalto confirmou na noite deste sábado que o presidente Michel Temer convidou o deputado Carlos Marun (PMDB-MS) para assumir a Secretaria de Governo - Reprodução

O Palácio do Planalto confirmou na noite deste sábado que o presidente Michel Temer convidou o deputado Carlos Marun (PMDB-MS) para assumir a Secretaria de Governo, pasta responsável pela articulação política. A posse, segundo comunicado oficial da Presidência da República, vai ser na tarde da próxima quinta-feira, 14. Até lá, o tucano Antonio Imbassahy vai permanecer no cargo.

Marun, relator da CPMI da JBS, assume a articulação política com o Congresso num momento em que o governo enfrenta muitas dificuldades para votar a reforma da Previdência na Câmara. No lugar de Marun no Congresso, assume o suplente Fábio Trad.