Deputado Cabo Almi reivindica pagamento de emendas parlamentares

O deputado Cabo Almi (PT), na sessão de hoje (03) na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS), usou a tribuna para cobrar o Governo do Estado sobre o pagamento das emendas parlamentares do ano de 2018. As emendas parlamentares são recursos destinados para a melhoria de ações e infraestrutura nos setores de Saúde, Educação, Segurança Pública, Esporte e Lazer. Cada deputado pode propor a destinação de R$ 1,5 milhão em emendas.

Para o deputado Cabo Almi (PT), o pagamento deve ser feito com urgência. “Estamos em 2019 e as emendas parlamentares de 2017 ainda não foram pagas completamente. As emendas parlamentares de 2018 simplesmente sumiram. E a população está precisando de atendimento de saúde e educação. É nossa obrigação trazer na prática esses problemas da população, e exigirmos uma solução”, afirmou o parlamentar.

O deputado Marçal Filho (PSDB) comentou sobre a importância das emendas parlamentares para a população. “As emendas parlamentares deveriam, inclusive, ser ampliadas. São os deputados e vereadores que têm contato direto com as pessoas e sabem das demandas da população”, disse o parlamentar. Ao responder, Cabo Almi afirmou que a fala de Marçal “não é uma utopia, mas sim uma necessidade”.

Outras reivindicações ao governo

Na tribuna, Cabo Almi também relatou ser necessária manutenção de duas estradas: a MS 436, que liga os municípios de Camapuã e Figueirão, além da MS 276. “Há grande dificuldade em transitar entre Camapuã e Figueirão, mesmo com pouco trânsito”, afirmou o deputado. Sobre a MS 276, Cabo Almi disse que está em “péssimo estado” e que “não soube de manifestação do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT), tampouco do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) a respeito da situação”.

O deputado Cabo Almi mencionou, ainda, a necessidade de obras nas pontes do Assentamento Canaã, em Bodoquena-MS, além da ponte do Rio Coxim. “A população reclama e a nossa obrigação, enquanto representante do povo, é não engavetar o pedido. Não podemos fingir que não ouvimos quem nos elegeu”, disse o deputado pedindo pronunciamento do governo sobre o assunto.

Líder do governo, o deputado Barbosinha (DEM), agradeceu as palavras do deputado Cabo Almi e afirmou que irá levar todas as reivindicações ao governo do Estado. “Quanto às rodovias e as demais reivindicações, levarei todas ao governador. Quanto às emendas parlamentares, é um desejo de todos nós. Embora haja uma situação difícil orçamentária, acreditamos que ainda nesse semestre teremos uma resposta”.

Barbosinha, na oportunidade, comentou negociação sobre a contratação de médicos legistas e fomento da discussão pela necessidade desses profissionais, reivindicação apresentada na Casa de Leis na última quinta-feira (28 de março), por meio da fala da vereadora Fabrízia Tinoco (PRB) de Bela Vista. “Em relação aos médicos legistas, tema reivindicado na semana passada, recebi do secretário de segurança do governo a informação sobre um requerimento feito, para a contratação emergencial desses profissionais para atuação no estado”, afirmou o deputado.