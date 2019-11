Deputado Cabo Almi debate Cota Zero com OAB/MS

Almi debateu com Mansour a respeito de Cota Zero - DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA

O deputado Cabo Almi, coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Pesca, debateu com o presidente da OAB/MS, Mansour Karmouche, nesta sexta (1°)o, relatório das 12 audiências públicas onde se debateu o decreto Cota Zero,do governador Reinaldo Azambuja. A partir de 2020 pescadores amadores e desportivos não poderão mais capturar peixes nos rios de Mato Grosso do Sul e transportá-los. No máximo, poderão consumi-los no local da captura. O pesque e solte, entretanto, vai continuar liberado.

O deputado também esteve com o governador e confirmou a abertura de um diálogo para se discutir o decreto da pesca, além do compromisso assumido pelo presidente da Assembleia, deputado Paulo Corrêa, que vai reunir todos os deputados para discutir a viabilidade ou não do decreto.

Almi comentou, também, a recomendação do Ministério Público Federal para que o governo do Estado se manifeste a cerca de seu acatamento parcial ou integral, ou justifique as razões da continuidade do decreto que contraria grande parte da cadeira produtiva da pesca. O presidente garantiu que a OAB não vai se omitir diante das grandes manifestações dos trabalhadores da pesca.