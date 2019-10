Coronel David apresenta emenda para evitar cassação de aposentadoria de servidores

A matéria de iniciativa do Poder Executivo, por meio do qual se pretende incluir dispositivos que autorizam a cassação de aposentadorias, está na Casa de Leis - Foto: Divulgação

“Retirar a aposentadoria de quem já tem esse direito, não é o caminho”. Assim o deputado estadual Coronel David apresenta emenda supressiva no projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.



A matéria de iniciativa do Poder Executivo, por meio do qual se pretende incluir dispositivos que autorizam a cassação de aposentadorias, está na Casa de Leis.



"Eu considero essa atitude muito prejudicial aos direitos adquiridos pelos servidores públicos que, após muito trabalharem pelo Estado e servirem a comunidade e se aprovado esse projeto, passarão a correr o risco de perda da aposentadoria. Informo a todos vocês que eu já ingressei com emendas para retirar essa possibilidade de cassação da aposentadoria daqueles que já se encontram no merecido descanso”, apontou David sobre a redação do projeto de Lei nº 209/2019.



O deputado lembra que também é servidor e que é preciso valorizar e não retirar direitos. “Eu sou servidor público, policial militar de carreira e após ter trabalhado por mais de 30 anos, como deputado agora, vou renovar meu compromisso de defender a sociedade do nosso Estado, sobretudo valorizando os servidores públicos que não podem sofrer tal prejuízo. Servidores públicos contem com a minha participação na defesa de seus interesses", finalizou.



Na redação do projeto o governador Reinaldo Azambuja concede poderes para que o Controlador-Geral do Estado possa cassar a aposentadoria de servidores por motivos diversos, o que para o deputado “pode trazer injustiças”.