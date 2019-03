Deputado Antônio Vaz pede recursos para hospital de Mundo Novo

Divulgação

Na sessão desta terça-feira (12), deputado Antônio Vaz fez indicação para atender o hospital Sociedade Beneficente Bezerra de Menezes do município de Mundo Novo. O pedido de recursos para compra de carrinho de anestesia e desfibrilador foi encaminhado para o governador Reinado Azambuja (PSDB) e para o secretário de Saúde Geraldo Resende. A indicação atende solicitação da vereadora Nilza da Silva Ramos (PRB).

“A falta deste equipamento prejudica a realização de cirurgias do SUS, tanto para população de Mundo Novo como os moradores do município Japorã que também é atendido pelo hospital”, considerou Vaz.

Também foi registrada indicação para o prefeito Marcos Trad (PSD), para implantação de redutor de velocidade(quebra-molas), na Avenida Prefeito Lúcio Martins Coelho.