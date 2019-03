Deputado Antônio Vaz defende investimento para produção de alimentos em Aldeia Indígena

Deputado Antonio Vaz

No pequeno expediente da sessão plenária, desta quinta-feira (14), Vaz defendeu a necessidade de recursos para melhorar a produção de alimentos para Aldeia Indígena Passarinho, localizada no município de Miranda, especificamente a limpeza do açude de pesca da comunidade.

“A Aldeia Indígena Passarinho necessita de apoio para agricultura e a limpeza daquele açude vai impulsionar muito a atividade da piscicultura, um importante incentivo para a produção de alimentos. A reivindicação foi trazida ao gabinete por nosso amigo Astrogildo da Silva”, ressaltou o deputado Antônio Vaz.

A indicação foi direcionada ao governador Reinado Azambuja (PSDB) e ao diretor presidente da agência de desenvolvimento agrário e extensão rural (AGRAER), André Nogueira Borges.

Antônio Vaz também indicou solicitação ao prefeito Marcos Trad (PSD), com cópia ao secretário de infraestrutura e serviços públicos (SISEP), a realização de patrolamento e cascalhamento nas ruas do bairro Nova Capital, em Campo Grande, enquanto se aguarda a realização do projeto de asfaltamento do bairro.