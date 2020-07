Deputado Antonio Vaz apresenta quatro projetos de lei nesta quarta-feira

Deputado Antônio Vaz apresentou quatro projetos hoje (8) - (Foto: ALEMS)

Na sessão desta quarta-feira (8) o deputado Antônio Vaz (Republicanos) apresentou quatro projetos de lei, sendo que três deles são relacionados ao Coronavírus e um sobre educação.

O Projeto de Lei 129/2020 de autoria do deputado estabelece que profissionais de saúde, durante o período de calamidade pública resultante da pandemia da COVID-19, poderão ser hospedados em hotéis ou espaços similares de alojamento, por requisição do Estado, com a finalidade de evitar a proliferação do vírus, garantida a justa indenização posterior aos estabelecimentos.

Também relacionado à pandemia, o Projeto de Lei 131/2020 determina a disponibilização gratuita de kits de medicamentos para o tratamento do COVID-19 na rede pública de saúde em todo o Estado de Mato Grosso do Sul durante o período de pandemia. Já o Projeto 132/2020 determina a disponibilização dos kits para profissionais de saúde infectados pelo novo coronavírus.

Relacionado à educação pública, o Projeto de Lei 130/2020 de Antônio Vaz dispõe sobre a inclusão do tema empreendedorismo como conteúdo transversal no currículo das redes de ensino médio público no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul. Conforme a proposta, serão abordados conteúdos como desenvolvimento de habilidades e competições para sua absorção no mercado de trabalho; ética, livre iniciativa, sustentabilidade e cooperação; educação financeira, cultura organizacional, gestão de negócios e de mercado e capacidade de gestão e inovação.