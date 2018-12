Deputado Amarildo Cruz tem pedido de instalação semafórica atendida na Capital

Deputado já havia solicitado instalação de semáforo no local por duas vezes.

Moradores do Bairro Monte Castelo, em Campo Grande, estão comemorando o novo semáforo, instalado no cruzamento das Ruas Rio de Janeiro com a Júlia Maksoud. A instalação da sinalização se deu após encaminhamentos feitos pelo segundo secretário da Assembleia Legislativa, deputado estadual Amarildo Cruz (PT).

“A sinalização semafórica era uma antiga reivindicação dos moradores daquela região, mas também de motoristas que corriqueiramente trafegam pelo cruzamento, considerado bastante movimentado”, lembrou o deputado.

Amarildo Cruz agradeceu em plenário a atenção da Prefeitura de Campo Grande e da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) em atender mais essa solicitação e ressaltou a importância da ação dos gestores da Capital. “Temos que reconhecer a atenção da prefeitura e da secretaria ao atender esta demanda, primeiro porque atende a voz dos moradores e, segundo, porque a instalação de semáforos em cruzamentos movimentados como esse garante mais segurança a pedestres, ciclistas e motoristas”.

O parlamentar já havia encaminhado indicação aos órgãos competentes por duas vezes. A primeira, em 2010 e a última, em julho deste ano.