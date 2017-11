Deputado solicita viabilização de recursos a entidade hospitalar de Anastácio

O objetivo de viabilização de recursos estaduais a entidade tem como finalidade a reativação do Centro Cirúrgico desta Unidade Hospitalar - Divulgação

Na sessão ordinária de quinta-feira (16), o deputado estadual solicitou ao governador de Mato Grosso do Sul que realize estudos visando à possibilidade de destinação de recursos a Associação Beneficente Ruralista de Assistência Médica Hospitalar de Anastácio (ABRAMASTÁCIO), localizada na cidade de Anastácio, a 147 km de Campo Grande.

Segundo o parlamentar, o objetivo de viabilização de recursos estaduais a entidade tem como finalidade a reativação do Centro Cirúrgico desta Unidade Hospitalar. A ABRAMASTÁCIO conta com dois centros cirúrgicos e uma sala de parto normal em perfeitas condições de uso e que deixou de realizar suas atribuições em razão de falta de recursos financeiros.

Para que a instituição tenha seu pleno funcionamento existe a necessidade do repasse de R$ 150 mil, que serão destinados ao pagamento de uma equipe cirúrgica, materiais necessários e de encargos trabalhistas. “A ABRAMASTÁCIO tem um espaço pronto para atender a população com procedimentos cirúrgicos e partos, mas não estão tendo o seu devido fim por falta de recursos financeiros. Desde já, solicito ao governo do Estado que atenda essa demanda e ajude a associação a continuar a prestar seus relevantes serviços a população de Anastácio e região”, pontua o deputado Amarildo Cruz.

Atualmente, a associação tem média de gastos mensal de R$ 205 mil, com despesas com pagamento de funcionários, honorários médicos, previdência, pagamentos de fornecedores e outros encargos. Contudo, com convênios firmados com Governo Federal, Estadual tem uma receita media de R$ 139 mil, ou seja, gerando uma dívida mensal na instituição.