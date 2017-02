Deputado Amarildo Cruz recebe diretoria do Sindifiscal na Assembleia Legislativa

O deputado estadual Amarildo Cruz (PT) esteve reunido, na Assembleia Legislativa, com a Diretoria Executiva do Sindicato dos Fiscais Tributários do Estado de Mato Grosso do Sul (Sindifiscal/MS), para discutir algumas mudanças que podem afetar a categoria.

Na pauta, a Proposta de Reestruturação da Secretaria de Fazenda de Mato Grosso do Sul, a qual prevê, entre outras coisas, o fechamento de Postos Fiscais (Trevo de Mineiros e Ponte Nova) e a transformação do Campo Bom e Aporé em Bases da Fiscalização Móvel.

Além disso, a proposta prevê a transformação em Postos de Atendimento ao Contribuinte as 25 unidades da Agência Fazendária de Mato Grosso do Sul (Agenfa), que atualmente encontram-se sem o Chefe da Unidade Fiscal, por terem se aposentado.

Por fim, a diretoria do Sindifiscal relatou ao parlamentar a preocupação dos sindicalizados em relação às possíveis mudanças com a reforma da previdência. Muitos servidores estão preocupados com possíveis prejuízos no recebimento da licença prêmio ou férias vencidas.

“Sou servidor da Secretária de Fazenda e assim como os companheiros do Sindifiscal estou preocupado com as possíveis mudanças. Qualquer alteração tem que ser debatida com quem está na linha de frente da área fiscal. A Sefaz-MS está promovendo mudanças de forma unilateral, e isso compromete qualquer modificação, por mais necessária que seja”, esclareceu o parlamentar.

