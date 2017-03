Deputado Amarildo Cruz questiona falta de kits escolares e uniformes na rede estadual de ensino

Na sessão desta terça-feira (7), o deputado estadual Amarildo Cruz (PT) questionou o Governador do Estado, Reinaldo Azambuja, sobre a falta de kits e uniformes escolares em algumas escolas da Rede Pública de Mato Grosso do Sul, referente ao ano letivo 2017.

No documento o parlamentar questiona quantas escolas ainda estão sem os kits, o que tem sido feito para solucionar a pendência e qual o prazo para regularizar a situação. Já em relação aos uniformes, o deputado quer saber se procede a denúncia de que cada aluno está recebendo apenas uma camiseta, por determinação da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul (SED).

"O ano letivo já está em andamento e muitos alunos da Rede Estadual de Ensino não receberam o kit escolar. Sabemos que a maioria destes alunos não tem condição financeira de arcar com a compra de material. Além disso, há o problema do uniforme que, segundo denúncia, está sendo entregue apenas uma unidade por aluno", comentou o parlamentar.

O deputado Amarildo Cruz ressaltou ainda que a cor dos uniformes escolares de 2017, de cor verde, é diferente dos anos anteriores (azul), o que impossibilita os alunos de utilizarem as camisetas antigas. "Além do gasto desnecessário com a mudança da cor do uniforme, temos agora o problema da quantidade insuficiente entregue aos alunos", falou.

O requerimento de informações será encaminhado também à Secretária de Educação do Estado de Mato Grosso do Sul, Maria Cecília Amêndola da Motta. "Vamos aguardar uma resposta do Executivo e da Secretaria de Educação. Esperamos que esse problema seja sanado o mais rápido possível, visto que a situação está prejudicando muitos alunos em todo o Estado" finalizou o parlamentar.

Amarildo Cruz apresenta emenda ao PL da Reforma Administrativa do Executivo

O deputado estadual Amarildo Cruz (PT) apresentou hoje (7) emenda para alterar a redação do artigo 23 do Projeto de Reforma Administrativa do Governo do Estado (nº 13/2017), que se refere à Secretaria Estadual de Cultura e Cidadania.

Pela proposta, o texto original “coordenação, fiscalização e execução da política de defesa dos direitos das minorias étnico-raciais” deve ser substituído por “coordenação, fiscalização e execução da política de defesa dos direitos dos grupos étnico-raciais”.

"O objetivo é adequar alguns pontos da redação original, sem perder a essência do projeto de lei. Apesar de simples, essa alteração na nomenclatura tem um significado completamente diferente. Considerando que as questões raciais no Brasil antecedem às sociais, colocar "minorias étnico-sociais" no texto é concordar com a tese de "não existir racismo no Brasil", justificou o parlamentar.

Diante da emenda apresenta pelo deputado Amarildo Cruz, a votação do projeto de lei da Reforma Administrativa do Executivo deve ser votada na sessão de amanhã (8) da Assembleia Legislativa.

