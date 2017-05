Deputado Amarildo Cruz fará entrega de emendas parlamentares em Selvíria

O deputado estadual Amarildo Cruz (PT) estará nesta quinta-feira (11), no município de Selvíria, onde fará a entrega de duas emendas parlamentares. O recurso, totalizando R$ 100 mil, é referente aos anos de 2015 e 2016.

Uma das emendas, no valor R$ 50 mil foi destinada ao Centro de Convivência da Melhor Idade, que atende cerca de 200 idosos. Com o recurso, foram construídos banheiros adequados para atender o grupo de idosos. "Os banheiros que esses idosos utilizavam, ficavam a 30 metros de distância de onde praticam as atividades, o que colocava em risco a integridade física dos frequentadores", falou o parlamentar.

A outra emenda parlamentar, também no valor de R$50 mil foi destinada à Secretaria Municipal de Saúde para aquisição de um veículo 0KM para transportar pacientes, usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). "O veículo novo vai permitir um transporte seguro e com qualidade aos pacientes", frisou o deputado, ressaltando que a saúde é uma das principais demandas da população de Mato Grosso do Sul. "Sabemos que esse setor é o mais importante para a população em geral e, pensando nisso, destinamos a maior parte das emendas parlamentares para esta área", falou.

A entrega simbólica das emendas está marcada para as 18 horas, no Centro de Convivência da Melhor Idade.

Veja Também

Comentários