Deputado Amarildo Cruz destina emenda de R$ 243 mil para Campo Grande

O deputado estadual Amarildo Cruz (PT) destinou em 2016, R$ 243 mil em emendas parlamentares Campo Grande. Ao todo, nove entidades foram contempladas com o recurso. Entre elas, o Hospital de Câncer Alfredo Abraão foi beneficiado com R$ 83 mil para reforma do local e aquisição de equipamentos.

A Associação Tagarela, que atende 122 pessoas portadoras de necessidades especiais, foi beneficiada com R$ 20 mil para compra de cinco climatizadores, um exaustor, três armários, 50 uniformes para a banda, além de outros objetos.

Também recebeu recurso, a Fundação Manoel de Barros (Unidade Rural), contemplada com R$ 20 mil para a compra de equipamentos para a implementação do Projeto Troca de Ovinos. O Educandário Getúlio Vargas adquiriu de câmeras de segurança com o recurso.

Já a Missão Salesiana de Mato Grosso – Paulo VI foi contemplada com R$ 20 mil para compra de bolas, agasalhos, camisa, calção e meias. A Escola Estadual Antônio Delfino Pereira recebeu R$ 20 mil para aquisição de 28 ventiladores de parede, toldo, cortina e tela para quadra de esportes.

Por fim, o deputado Amarildo Cruz destinou R$ 20 mil para o Centro Especializado em Reabilitação. Com o recurso foram adquiridos guindastes para transferência de pacientes com comprometimentos físicos. “Todas as emendas têm como objetivo melhorar a qualidade de vida das pessoas. Por isso fazemos um levantamento das necessidades de cada região e procuramos atender essas demandas”, ressaltou o parlamentar.

Em 2016, o deputado Amarildo Cruz contemplou 41 entidades, distribuídas em 26 municípios com emendas parlamentares, totalizando R$ 1,5 milhão. Os recursos foram destinados para instituições da área de assistência social, educação, saúde e segurança pública.

"As emendas parlamentares nos permitem contribuir de alguma forma com o desenvolvimento dos municípios de Mato Grosso do Sul e isso é extremamente gratificante para nós, deputados estaduais", finalizou o parlamentar.

