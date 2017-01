Deputado destina emenda de R$ 20 mil para Jardim

O deputado estadual Amarildo Cruz (PT) destinou em 2016, R$ 20 mil para Jardim. Com o valor foram adquiridos materiais esportivos e recreativos para a Escola Municipal Chaquib Kadri e a Escola Municipal Major Alberto Rodrigues da Costa.

“Cerca de mil alunos serão atendidos com os materiais esportivos e recreativos. O objetivo é possibilitar a eles a prática esportiva e o lazer, contribuindo desta forma com o desenvolvimento de valores e cidadania desses jovens”, falou o parlamentar.

Em 2016, o deputado Amarildo Cruz contemplou 26 municípios com emendas parlamentares, dividindo os recursos entre 41 entidades de MS, totalizando R$ 1,5 milhão. Os recursos foram destinados para instituições da área de assistência social, educação, saúde e segurança pública.

"As emendas parlamentares nos permitem contribuir de alguma forma com o desenvolvimento dos municípios de Mato Grosso do Sul e isso é extremamente gratificante para nós, deputados estaduais", finalizou o parlamentar.

