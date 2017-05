Deputado Amarildo Cruz cobra policiamento no residencial Ramez Tebet

Na manhã desta terça-feira (16), o deputado estadual Amarildo Cruz (PT) solicitou ao Governador do Estado, Reinaldo Azambuja, reforço urgente no policiamento na região do Residencial Ramez Tebet, localizado em Campo Grande.

De acordo com o deputado, os moradores do residencial alegam "esquecimento" do poder público. "Há relatos frequentes, inclusive na imprensa, de atos de violência no local, envolvendo moradores do residencial e pessoas que vivem na região, causando insegurança e colocando em risco a vida das famílias", argumentou o parlamentar.

O pedido de providências foi encaminhado também ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa.

