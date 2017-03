Deputado Amarildo Cruz cobra iluminação na Praça do Preto Velho, em Campo Grande

Visando garantir mais segurança à população que frequenta a Praça do Preto Velho, localizada no Jardim Paulista, o deputado estadual Amarildo Cruz (PT) solicitou hoje (9) ao Prefeito de Campo Grande, Marcos Trad, a manutenção na rede de iluminação pública do local.

De acordo o deputado, o problema é motivo de reclamação dos moradores da região há muito tempo. "A comunidade local se queixa que há meses a praça está sem iluminação adequada, o que tem gerado insegurança a quem frequenta a área pública de lazer", explicou.

O parlamentar lembrou que no próximo dia 23 de março será realizada na referida praça, a 3ª edição da festa do "Samba de "Caboclo, sob a coordenação da Federação dos Cultos Afro-Brasileiros e Ameríndios de Mato Grosso do Sul (Fecams). "O evento cultural e religioso será realizado na Praça do Preto Velho, o que reforça ainda mais a necessidade de providência urgente por parte da Prefeitura da Capital", falou Amarildo Cruz.

A indicação apresentada será encaminhada também ao Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Habitação, Rudi Fiorese.?



