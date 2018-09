Deputado Amarildo Cruz cobra do Executivo compromisso de recapeamento da MS-180

Durante sessão plenária desta quarta-feira (26), o deputado estadual Amarildo Cruz (PT) questionou o governador do Estado, Reinaldo Azambuja e o secretário de Estado de Infraestrutura, Helianey Paulo da Silva, sobre o projeto técnico que previa o recapeamento de cerca de 100 km da Rodovia MS-180, no trecho que liga os municípios de Juti e Iguatemi.

No requerimento o parlamentar questionou se o projeto técnico foi realizado, se há previsão para a realização da obra no trecho e solicitou ainda o cronograma de execução da obra e a cópia do projeto de engenharia para restauração da rodovia.

De acordo com o deputado, MS-180 foi criada para ser um canal de desenvolvimento para o extremo sul de Mato Grosso do Sul. “A MS-180 é de extrema importância para desenvolvimento dessa região do Estado, no entanto, a péssima condição da via impossibilita o escoamento da produção de grãos, o transporte de animais, dificulta o tráfego de veículos e, sobretudo, coloca em risco a segurança dos condutores”, pontuou o parlamentar.

Amarildo Cruz ressaltou ainda que o compromisso de recapeamento de rodovias de Mato Grosso do Sul foi firmado na gestão do então secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli.