Deputado Amarildo Cruz cobra ação da prefeitura em bairro da capital

O deputado estadual Amarildo Cruz (PT) solicitou hoje (29) ao Prefeito de Campo Grande, Marcos Marcello Trad, a limpeza de terrenos baldios e poda das árvores da Avenida Heráclito Dias de Figueiredo, esquina com a Rua Eva Maria de Jesus, na Vila São Benedito.

De acordo com o parlamentar, os moradores reclamam da dificuldade de transitar pela ruas e calçadas da região, além do riscos de acidentes. "Os moradores relatam que a sensação é de abandono por parte do poder público na Vila São Benedito em razão da falta de manutenção das vias e terrenos públicos", falou.

Ainda segundo o deputado, a falta de manutenção no local contribuiu para o aumento do despejo irregular de resíduos sólidos e entulhos nas ruas e terrenos das imediações. "Acredito que a atual gestão municipal dará atenção especial aos bairros da capital que, como este, estão abandonados. Uma ação contundente do poder público, certamente irá oferecer mais qualidade de vida aos moradores", comentou.

A presente indicação será encaminhada também ao Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Habitação, Rudi Fiorese.?

