Deputado alerta para perigo de acidentes na BR-060 e faz apelo ao DNIT

O deputado Enelvo Felini (PSDB) foi à tribuna da Assembleia Legislativa, durante a sessão plenária desta quarta-feira (5), para cobrar providências do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Segundo ele, o trecho da BR-060 próximo a Nioaque – a 183 quilômetros de Campo Grande – necessita de melhorias urgentes.

“Sabemos que é uma área de tráfego pesado, com caminhões e serra, e cada vez mais vemos vítimas fatais naquela localidade. Faço um apelo junto ao DNIT para que possa tomar medidas, como instalação de caixas de brita ou radares, pois se trata de inúmeras vidas”, disse o parlamentar. Ele citou acidente registrado no último domingo com duas vitimas fatais no mesmo trecho, envolvendo carro e moto. “Algo precisa ser feito urgentemente”, reiterou.

O parlamentar também enfatizou a importância do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) e celebrado em 3 de dezembro. “É importante que todos busquemos assegurar uma melhor qualidade de vida a todos que têm algum tipo de deficiência”, disse Enelvo. Ele apresentou dados do Censo Demográfico 2010. Segundo ele, 61.368.845 pessoas convivem com algum tipo de deficiência em todo o Brasil. Do total, 699.869 residem em Mato Grosso do Sul.