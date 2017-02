Deputada Tereza Cristina discute reformas com presidente Temer

As principais lideranças do Partido Socialista Brasileiro (PSB), foram recebidas pelo presidente Michel Temer, no Palácio do Planalto, para debater as reformas do governo e reforçar apoio às mudanças em curso no país / Divulgação/Assessoria

As principais lideranças do Partido Socialista Brasileiro (PSB), foram recebidas pelo presidente Michel Temer, no Palácio do Planalto, para debater as reformas do governo e reforçar apoio às mudanças em curso no país.

A deputada Federal Tereza Cristina (PSB/MS), líder do PSB na Câmara dos Deputados, disse que o encontro foi positivo “o Partido está à disposição do presidente para discutir temas importantes, de forma responsável e dentro do atual programa do PSB, nesta casa e no Senado Federal.

Dentre as reformas em destaques, o grupo ressaltou a importância das principais mudanças na Previdência Social, no Sistema fiscal e nas regras trabalhistas. “Na audiência, o presidente demonstrou seu contentamento com a área econômica que começa a voltar para os trilhos, por exemplo, a queda da inflação no seu primeiro semestre de governo, e que ele quer ser o presidente das grandes reformas que o país precisa”, afirmou Tereza

Temer falou que o seu governo já apresentou pequenos avanços e gestos, e que está conseguindo ajudar na desoneração dos governos estaduais e municipais que estão numa situação complicada pela crise que o país tem nesse momento, lembrou.



Participaram do encontro o presidente do partido, Carlos Siqueira, os governadores Rodrigo Rolemberg (DF), Paulo Câmara (PE), vice-governador de São Paulo, Márcio França, e o senador Fernando Bezerra Coelho (PE), líder do PSB no Senado Federal. A reunião no palácio do planalto ocorreu nesta quarta-feira.



