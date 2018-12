Deputada quer UBS e retomada de obras em espaço de lazer no Noroeste

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) está solicitando à prefeitura de Campo Grande benfeitorias no bairro Jardim Noroeste.

A primeira é a retomada das obras do Espaço de Lazer na rua Indianápolis. Conforme os moradores, a intervenção está paralisada há cerca de um ano no único espaço de diversão projetado para o bairro, com quadras de esportes, pista de skate e caminhada.

Mara Caseiro também está reivindicando a ampliação da Unidade Básica de Saúde ou a construção de uma nova UBS.

"A populosa comunidade do bairro Noroeste enfrenta sérios problemas quando necessita de atendimento médico no posto de saúde local, que dá expediente somente durante o dia. Os outros postos em bairros como Tiradentes, Nova Bahia ou Coronel Antonino são distantes, causando transtorno a quem procura esse serviço", justificou a parlamentar.

O expediente, apresentado hoje no plenário da Assembleia Legislativa, foi encaminhado ao prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, e aos secretários Marcelo Vilela (Saúde) e Rudi Fiorese (Infraestrutura e Serviços Públicos).