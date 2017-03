Deputada lembra que MS é o estado que melhor paga professor e critica reforma da Previdência

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) rebateu hoje (15) críticas feitas à administração do governador Reinaldo Azambuja (PSDB). Em pronunciamento na tribuna da Assembleia Legislativa, o deputado Cabo Almi (PT) afirmou que o tucano "não faz nada" pelo Estado.

"Mesmo enfrentando uma crise nacional, o governo não se abateu. É hoje a administração que melhor paga professor do Brasil. Podemos falar da Caravana da Saúde, que reduziu a demanda reprimida de cirurgias, sobretudo no interior, além da ampliação de leitos hospitalares em todo o Estado. Podemos citar ainda a inauguração do Hospital de Ponta Porã, com reforma e novos equipamentos, assim como o Centro de Hemodiálise de Coxim. Então como que o governo Reinaldo não está fazendo nada?", disparou.



Mara Caseiro também ressaltou o trabalho do governo na melhoria da estrutura da Segurança Pública e nas reformas estruturais nas estradas e pontes do Estado.



"Estive em Tacuru nesse fim de semana. A chuva levou parte de rodovias e pontes, mas o nosso governador não se acovardou. Temos uma obra ótima não apenas naquele local, mas em vários pontos de nosso Estado", colocou.



As críticas e defesas às ações do governo do Estado ocorreram em decorrência dos debates sobre as manifestações do Dia Nacional de Paralisação contra as Propostas de Reformas Trabalhista e da Previdência Social, do governo Michel Temer.



Com relação a esse tema, Mara Caseiro disse ser contra as propostas originais que tramitam no Congresso.



"Não é por aí, até porque penso que temos outras prioridades no País, mas é preciso debater", disse.

