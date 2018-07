Deputada enaltece Educação em Anastácio durante formatura

Mara participa de formatura em Anastácio

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) enalteceu o sistema educacional do município de Anastácio, durante formatura de alunos do curso Normal Médio da escola estadual Roberto Scaff, que possui cerca de 670 estudantes.

A turma "Emerson Bandeira Bastos" é a primeira desse curso da escola, com 34 formandos. A coordenação é da professora Josane Chaves, com supervisão de estágio de Rosana Alves e direção escolar da professora Eliane Carpejani.

"Fico muito feliz em ser madrinha de uma turma tão empenhada, que demonstra a qualidade do ensino não apenas dessa unidade, mas de toda a rede de escolas de Anastácio. Lembrando Cora Coralina, feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina", discursou Mara Caseiro durante o evento que aconteceu na sede da Câmara Municipal.

A formatura contou ainda com a presença do prefeito da cidade, Nildo Alves de Albres, do secretário de Cultura, Ademir Alves, e da diretora adjunta da unidade, Eliane de Deus.