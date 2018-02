Deputada enaltece ações do Governo do Estado para educação em meio à crise

Mara relatou que na grande maioria dos estados existe a dificuldade de honrar com os salários dos servidores - Foto: Wagner Guimarães / ALMS

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) usou a tribuna da Assembleia Legislativa nesta terça-feira (20) para enaltecer a gestão do Governo do Estado, diante a crise que atinge o país.

Dentre os destaques, Mara citou o exemplo da entregas dos 300 mil uniformes e as 290 mil unidades dos kits escolares no primeiro dia letivo do ano, contemplando 240 mil estudantes das 367 unidades da Rede Estadual de Ensino em Mato Grosso do Sul, e o aumento de 25% na verba destinada à merenda.

“Venho a esta tribuna hoje, falar da importância da entrega realizada dos uniformes e kits escolares aos alunos matriculados na Rede Estadual de Ensino já no primeiro dia de aula. O Governo economizou R$ 4,2 milhões por ter aderido a ata de registro de preços do FNDE/Ministério da Educação, propiciando maior agilidade e eficiência na gestão destes materiais", afirmou a parlamentar.

Mara relatou que na grande maioria dos estados existe a dificuldade de honrar com os salários dos servidores. “Aqui no Mato Grosso do Sul, o governo mantém os salários em dia, e ainda faz investimentos em diversas áreas, a exemplo disso, o governador Reinaldo Azambuja ampliou as vagas no programa Vale Universidade em 2018 de 1.500 para 2.000, e 200 vagas para o Vale Universidade Indígena”, disse.

Ao final do pronunciamento, Mara Caseiro voltou a destacar o Vale Universidade, na divulgação e acesso ao cadastro de vagas. “A divulgação está sendo realizada em tempo hábil para que todos possam ter o acesso ao cadastro e tentar uma vaga. O programa irá beneficiar quem não tem recursos suficientes para cursar uma faculdade. Para obter do Governo Estadual o subsídio nas mensalidades o acadêmico deve realizar sua inscrição até o dia 2 de março no site da Secretaria Estadual de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho. São ações que impactam positivamente no desenvolvimento social e econômico do nosso amado Mato Grosso do Sul”, finalizou.