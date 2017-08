Deputada alerta para interrupção de aulas em Porto Murtinho e cobra providências

A deputada Antonieta Amorim (PMDB) foi à tribuna da Assembleia Legislativa, durante a sessão plenária desta quarta-feira (23/8), cobrar providências do Governo do Estado. Membro da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia da Casa de Leis, ela alertou para a interrupção das aulas para 850 alunos da Escola Estadual José Bonifácio, localizada em Porto Murtinho, município à 413 km de Campo Grande. "Venho pedindo há quase três anos uma atuação da Secretaria de Estado de Educação [SES]. Sei das dificuldades que o governo atravessa para alocar recursos, mas agora a situação é urgente", enfatizou.

Segundo Antonieta, o primeiro ofício solicitando reparos na escola foi encaminhado por ela à SES dia 28 de maio de 2015. De lá para cá, foram outros dois documentos pedindo providências. "E acontece que agora, dia 12 de agosto passado, tivemos um temporal em Murtinho, com ventos de quase 100 km, que resultou em alagamentos, destelhamentos, e a escola ficou totalmente sem condições de uso e foi fechada pela Defesa Civil. Ou seja, agora já não é questão somente de reformar, mas de praticamente reconstruir o local, porque os alunos estão fora da sala de aula. Que esperanças estamos dando aos jovens que não conseguem concluir o Ensino Médio?", questionou.

A deputada lembrou que soluções emergenciais estão sendo analisadas para evitar que o calendário escolar fique ainda mais comprometido, prejudicando os estudantes. O líder do Governo do Estado na Casa de Leis, Professor Rinaldo (PSDB), disse que buscará intermediar uma solução. "Não tenho dúvidas de que esse problema será resolvido o quanto anos. Mato Grosso do Sul enfrenta muitos problemas, mas a educação é, certamente, prioridade", enfatizou.

